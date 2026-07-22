Akzo Nobel Aktie

58,04EUR 0,78EUR 1,36%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 10:46:15

Akzo Nobel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese untermauerten den Status der Aktien als taktische Long-Position in diesem Quartal, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Konsensschätzung um eineinhalb Prozent übertroffen./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
57,78 € 		Abst. Kursziel*:
3,84%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
58,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,38%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten