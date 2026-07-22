Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese untermauerten den Status der Aktien als taktische Long-Position in diesem Quartal, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Konsensschätzung um eineinhalb Prozent übertroffen./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
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Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57,78 €
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Abst. Kursziel*:
3,84%
|
Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
58,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,38%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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