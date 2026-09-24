Akzo Nobel Aktie

56,98EUR 0,16EUR 0,28%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.09.2026 06:17:21

Akzo Nobel Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Akzo Nobel beim Kursziel von 72 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Chetan Udeshi sieht die geplante Verschmelzung mit Axalta als sinnvollen Konsolidierungsschritt in einem Marktsegment mit wenn überhaupt nur sehr geringem Wachstum, wie er am Mittwoch schrieb. Umso größer sei das Synergiepotenzial für die beiden Lack- und Beschichtungshersteller. Selbst wenn sich das Ziel für die Kostensynergien als zu ambitioniert erweise - die Aktienbewertung preise bislang ohnehin nur einen kleinen Teil der avisierten Fusionsvorteile ein. Jeder mögliche Verkauf von Geschäftsbereichen dürfte zu höheren Bewertungen realisiert werden können./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57,16 € 		Abst. Kursziel*:
25,96%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
56,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,36%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

mehr Analysen
06:17 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06.08.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 56,76 -0,11% Akzo Nobel N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:29 Henkel vz. Neutral UBS AG
07:18 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:11 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06:55 BMW Neutral UBS AG
06:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen