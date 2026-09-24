Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Akzo Nobel beim Kursziel von 72 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Chetan Udeshi sieht die geplante Verschmelzung mit Axalta als sinnvollen Konsolidierungsschritt in einem Marktsegment mit wenn überhaupt nur sehr geringem Wachstum, wie er am Mittwoch schrieb. Umso größer sei das Synergiepotenzial für die beiden Lack- und Beschichtungshersteller. Selbst wenn sich das Ziel für die Kostensynergien als zu ambitioniert erweise - die Aktienbewertung preise bislang ohnehin nur einen kleinen Teil der avisierten Fusionsvorteile ein. Jeder mögliche Verkauf von Geschäftsbereichen dürfte zu höheren Bewertungen realisiert werden können./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,16 €
|
Abst. Kursziel*:
25,96%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
56,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,36%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
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