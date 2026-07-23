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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. James Hooper wertet das zweite Quartal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als "stetigen Fortschritt in einem schwierigen Umfeld". Er hält die unveränderte Prognose des Farbenherstellers für das Gesamtjahr für glaubwürdig. Sein Optimismus basiere ohnehin mehr auf dem zu negativ geprägten Analystenkonsens denn auf rosigen Zukunftserwartungen./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57,40 €
|
Abst. Kursziel*:
4,53%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
56,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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