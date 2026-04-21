52,70EUR -0,46EUR -0,87%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

21.04.2026 08:19:03

Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel zwar von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Kurzfristig biete die Aktie eine gute Möglichkeit, in das Thema Deeskalation im Iran zu investieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unternehmen der Farben- und Lackindustrie profitierten in der Regel von niedrigeren Ölpreisen, da sie ihre Margen durch geringere Rohstoffkosten steigern könnten. Das längerfristige Investitionsargument sei die Fusion mit Axalta./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,08 € 		Abst. Kursziel*:
26,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:19 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
