Akzo Nobel Aktie
|52,70EUR
|-0,46EUR
|-0,87%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel zwar von 75 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Kurzfristig biete die Aktie eine gute Möglichkeit, in das Thema Deeskalation im Iran zu investieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unternehmen der Farben- und Lackindustrie profitierten in der Regel von niedrigeren Ölpreisen, da sie ihre Margen durch geringere Rohstoffkosten steigern könnten. Das längerfristige Investitionsargument sei die Fusion mit Axalta./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,08 €
|
Abst. Kursziel*:
26,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,24%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
03.02.26
|Akzo Nobel-Aktie unter Druck: Umsatzwachstum schwach (dpa-AFX)
|
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie leichter: Zusammenschluss mit Axalta geplant (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|08:19
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen
|14:19
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|14:18
|PUMA Halten
|DZ BANK
|14:15
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:23
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:02
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:00
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:53
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:52
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:44
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:43
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:58
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|09:59
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:59
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:59
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|09:58
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.