Akzo Nobel Aktie

62,96EUR 0,04EUR 0,06%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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06.08.2026 07:46:26

Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Mit ihrer Zustimmung zum Zusammengehen von Akzo Nobel und Axalta hätten die Aktionäre beider Unternehmen die Strategy der Managements letztlich unterstützt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Von nun an dürfte es um die operative Umsetzung gehen, vor allem um das Erreichen der in Aussicht gestellten Synergien./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62,82 € 		Abst. Kursziel*:
-12,45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,64%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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