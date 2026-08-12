Akzo Nobel Aktie

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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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12.08.2026 06:53:59

Akzo Nobel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 58 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das zweite Quartal habe für Europas Chemiekonzerne eine klare Gewinnerholung gebracht, schrieb Katie Richards am Mittwoch in ihrem Resümee. Die Preisentwicklung sei erstmals seit drei Jahren positiv. Bei gestiegenen Erwartungen sieht Richards insgesamt jedoch weniger Gründe, noch mehr ins Risiko zu gehen. Sie präferiert mit dem Downstream-Bereich vor allem weiterverarbeitende Unternehmen sowie Zutatenhersteller und Air Liquide. BASF, Lanxess und Solvay sieht sie weiter skeptisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,50 € 		Abst. Kursziel*:
13,60%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
62,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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