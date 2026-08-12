Akzo Nobel Aktie
|62,42EUR
|0,14EUR
|0,22%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 58 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das zweite Quartal habe für Europas Chemiekonzerne eine klare Gewinnerholung gebracht, schrieb Katie Richards am Mittwoch in ihrem Resümee. Die Preisentwicklung sei erstmals seit drei Jahren positiv. Bei gestiegenen Erwartungen sieht Richards insgesamt jedoch weniger Gründe, noch mehr ins Risiko zu gehen. Sie präferiert mit dem Downstream-Bereich vor allem weiterverarbeitende Unternehmen sowie Zutatenhersteller und Air Liquide. BASF, Lanxess und Solvay sieht sie weiter skeptisch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,50 €
|
Abst. Kursziel*:
13,60%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
62,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
|
Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
21.07.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Akzo Nobel-Aktie legt zu: Trotz Nippon-Paint-Avancen weiter Kurs auf Axalta-Fusion (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|06:53
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|63,10
|1,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:46
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|07:05
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06:53
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06:04
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06:03
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research