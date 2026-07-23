Akzo Nobel Aktie

57,60EUR -0,38EUR -0,66%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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23.07.2026 10:42:38

Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die von Sherwin-Williams und Nippon Paint unterbreiteten und abgelehnten Übernahmeangebote für den Lackehersteller dürften dazu beitragen, eine Untergrenze für den Akzo-Aktienkurs zu etablieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hätte sich aber eine detailliertere Begründung gewünscht, warum Akzo die Offerten abgelehnt habe./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,36 € 		Abst. Kursziel*:
16,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,32%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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