HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die von Sherwin-Williams und Nippon Paint unterbreiteten und abgelehnten Übernahmeangebote für den Lackehersteller dürften dazu beitragen, eine Untergrenze für den Akzo-Aktienkurs zu etablieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hätte sich aber eine detailliertere Begründung gewünscht, warum Akzo die Offerten abgelehnt habe./rob/edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / GMT

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