Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die von Sherwin-Williams und Nippon Paint unterbreiteten und abgelehnten Übernahmeangebote für den Lackehersteller dürften dazu beitragen, eine Untergrenze für den Akzo-Aktienkurs zu etablieren, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hätte sich aber eine detailliertere Begründung gewünscht, warum Akzo die Offerten abgelehnt habe./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
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Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
67,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
57,36 €
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Abst. Kursziel*:
16,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,32%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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