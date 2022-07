Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des in Zürich börsennotierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams OSRAM von 14,0 auf 10,0 Schweizer Franken gesenkt. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde vom zuständigen Experten Robert Sanders in einer Branchenstudie bestätigt.

Die Zeit, in der Chip- und Halbleiterkonzerne wie Softwareunternehmen bewertet würden, sei laut Ansicht des Analysten vorbei. Dem Sektor wehe nun Gegenwind unter anderem in Form von weiteren möglichen Corona-Beschränkungen in China und ein Ende der Chipknappheit entgegen.

Am Montag in der Früh notierten die ams-Titel an der Züricher Börse mit minus 3,6 Prozent bei 7,62 Franken.

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

