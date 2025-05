NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze des Chip- und Lampenherstellers dürften sich in der zweiten Jahreshälfte 2025 verbessern, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf positive Auswirkungen durch das iPhone 17, eine konjunkturelle Erholung sowie auf hochlaufende Aufträge aus der Autoindustrie. Und dies werde zu einem stärkeren Cashflow führen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 16:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 19:00 / ET



