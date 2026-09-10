ASML NV Aktie

1 487,00EUR 1,00EUR 0,07%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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10.09.2026 06:23:20

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Top-Down-Analyse der Halbleiterbranche deute für den Zulieferer im Jahr 2028 auf ein Ergebnis je Aktie (EPS) hin, das im besten Fall gut zwei Drittel über der aktuellen Konsensschätzung läge, falls ASML die nötigen Produktionskapazitäten habe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Und selbst im schlechtesten Fall liege das Aufwärtspotenzial bei zehn Prozent. Bei seinen Modellrechnungen habe er auch den Einfluss von Preiserhöhungen auf das EPS berücksichtigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 490,00 € 		Abst. Kursziel*:
40,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 487,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,22%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 487,20 0,08% ASML NV

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07:34 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Inditex Kaufen DZ BANK
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Danone Buy UBS AG
09.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
09.09.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
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