ASML NV Aktie
|1 487,00EUR
|1,00EUR
|0,07%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Top-Down-Analyse der Halbleiterbranche deute für den Zulieferer im Jahr 2028 auf ein Ergebnis je Aktie (EPS) hin, das im besten Fall gut zwei Drittel über der aktuellen Konsensschätzung läge, falls ASML die nötigen Produktionskapazitäten habe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Und selbst im schlechtesten Fall liege das Aufwärtspotenzial bei zehn Prozent. Bei seinen Modellrechnungen habe er auch den Einfluss von Preiserhöhungen auf das EPS berücksichtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 490,00 €
|
Abst. Kursziel*:
40,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 487,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,22%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
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09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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09.09.26
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09.09.26
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09.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
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08.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
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08.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
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08.09.26
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08.09.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 2350 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu ASML NV
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 487,20
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets