Richemont Aktie

185,40EUR -8,85EUR -4,56%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.09.2026 11:34:48

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
177,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
174,45 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

mehr Analysen
11:34 Richemont Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Richemont 187,30 -3,58% Richemont

Aktuelle Aktienanalysen

11:34 Richemont Outperform RBC Capital Markets
11:34 adidas Outperform RBC Capital Markets
11:34 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
11:33 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10:10 Danone Buy UBS AG
09:39 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09:18 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:55 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:47 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
07:41 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen