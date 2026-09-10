Inditex Aktie
|54,66EUR
|0,28EUR
|0,51%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
10.09.2026 06:22:22
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Textilkonzerns hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Sie sieht die Spanier aber am besten positioniert im Sektor, der die möglichen Inflationsrisiken weiter abschüttle./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,56 €
|
Abst. Kursziel*:
9,97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|54,62
|0,44%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Danone Buy
|UBS AG
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets