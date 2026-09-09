Ahold Delhaize Aktie

31,00EUR -0,20EUR -0,64%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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09.09.2026 20:14:57

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31,12 € 		Abst. Kursziel*:
22,11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,58%
Analyst Name::
Richard Trainor 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

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20:14 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
06.08.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 31,00 -0,64% Ahold Delhaize (Ahold)

Aktuelle Aktienanalysen

20:14 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
18:15 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
18:13 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
18:03 HORNBACH Halten DZ BANK
16:59 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
16:56 Inditex Kaufen DZ BANK
16:55 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
16:52 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 HORNBACH Add Baader Bank
11:34 Richemont Outperform RBC Capital Markets
11:34 adidas Outperform RBC Capital Markets
11:34 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
11:33 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Inditex Buy Deutsche Bank AG
10:10 Danone Buy UBS AG
09:39 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09:18 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:55 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:47 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
07:41 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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