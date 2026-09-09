Ahold Delhaize Aktie
|31,00EUR
|-0,20EUR
|-0,64%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31,12 €
|
Abst. Kursziel*:
22,11%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,58%
|
Analyst Name::
Richard Trainor
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
31.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|20:14
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|20:14
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:14
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,00
|-0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:14
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|18:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18:13
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18:03
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|16:59
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:56
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|16:55
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:52
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|11:34
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:33
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Danone Buy
|UBS AG
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.