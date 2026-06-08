ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Spanier seien der größte Modehändler der Welt, aber mit lediglich zwei Prozent Marktanteil weit weg von saturiert, schrieb Sreedhar Mahamkali am Freitag. Inditex hänge die Branche strukturell ab. Die Marke Zara sei seit Langem die klare Wachstumsmaschine, sie habe aber immer noch weiße Flecken. Das weitere Markenportfolio sei auf eine andere Klientel ausgerichtet und sei klar unterrepräsentiert - sogar in starken Zara-Märkten./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 19:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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