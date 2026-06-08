Valeo Aktie
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WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526
08.06.2026 12:29:30
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht des Autozulieferers Mitte Juli. Mit seinen Umsatz- und Margenprognosen liegt er auf Höhe des Konsenses./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,13 €
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Abst. Kursziel*:
45,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,91%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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