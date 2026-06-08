Valeo Aktie

14,98EUR 0,18EUR 1,22%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

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08.06.2026 12:29:30

Valeo SA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht des Autozulieferers Mitte Juli. Mit seinen Umsatz- und Margenprognosen liegt er auf Höhe des Konsenses./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,13 € 		Abst. Kursziel*:
45,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
14,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,91%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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