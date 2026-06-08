Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
08.06.2026 08:09:05
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag nach Auswertung der momentanen Nachrichtenlage und der Auslieferungszahlen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
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Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 295,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 215,45
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Abst. Kursziel*:
36,92%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 215,45
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Abst. Kursziel aktuell:
36,92%
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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