Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Intesa erwarte sich einen achtprozentigen Push für Ergebnis sowie Dividende je Aktie, schrieb Marco Nicolai am Montag anlässlich der Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
7,20 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
5,51 €
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Abst. Kursziel*:
30,60%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
5,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,59%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
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KGV*:
-
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