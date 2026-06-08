Intesa Sanpaolo Aktie
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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick mache die Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena langfristig Sinn für Intesa, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Damit werde die ohnehin starke Stellung in der Heimat noch weiter gepusht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
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Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,51 €
|
Abst. Kursziel*:
27,11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,99%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
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