GSK Aktie

22,16EUR -0,04EUR -0,18%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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08.06.2026 12:26:53

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf Gespräche mit den Forschungsleitern der Bereiche Onkologie sowie Atemwegserkrankungen, entzündliche Erkrankungen und Immunologie (RI&I) ein./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,15 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:26 GSK Hold Deutsche Bank AG
03.06.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.05.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 22,18 -0,09% GSK PLC Registered Shs

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12:36 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12:35 DEUTZ Buy Warburg Research
12:33 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:30 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:29 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 GSK Hold Deutsche Bank AG
12:25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:17 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 Inditex Buy UBS AG
12:05 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
12:04 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 National Grid Hold Deutsche Bank AG
12:03 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:02 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:08 Fabasoft kaufen Warburg Research
08:49 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:09 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Givaudan Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:47 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
07:25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:22 Porsche vz. Buy UBS AG
07:21 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Brenntag Verkaufen DZ BANK
05.06.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
05.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Oracle Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.26 Bayer Buy UBS AG
05.06.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
05.06.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
05.06.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
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