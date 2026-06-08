GSK Aktie
|22,16EUR
|-0,04EUR
|-0,18%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf Gespräche mit den Forschungsleitern der Bereiche Onkologie sowie Atemwegserkrankungen, entzündliche Erkrankungen und Immunologie (RI&I) ein./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
10:04
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
03.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
01.06.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|22,18
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:33
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:29
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Inditex Buy
|UBS AG
|12:05
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|12:03
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08:49
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07:21
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|05.06.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets