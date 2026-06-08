Volvo AB Aktie

29,44EUR 0,19EUR 0,65%
Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 12:26:56

Volvo AB (B) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Sein Fokus beim Kapitalmarkttag der Schweden liege auf der Lkw-Marge und dem Nachweis von Fortschritten in den einzelnen Regionen, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung müsse das Gewinnwachstum eine weitere Neubewertung rechtfertigen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29,06 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
321,50 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

mehr Nachrichten