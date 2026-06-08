Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Sein Fokus beim Kapitalmarkttag der Schweden liege auf der Lkw-Marge und dem Nachweis von Fortschritten in den einzelnen Regionen, schrieb Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung müsse das Gewinnwachstum eine weitere Neubewertung rechtfertigen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
360,00 SEK
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
29,06 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
321,50 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
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KGV*:
-