NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser ging am Montag auf die Präsentation der CagriSema-Studiendaten bei Typ-II-Diabetes auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in New Orleans ein. Das Mittel scheine in der Reduktion des Blutzuckerspiegels durchaus wettbewerbsfähig zu sein, schrieb er. Die Anleger dürften allerdings skeptisch bleiben, bis sie Markterfolge sehen./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 07:07 / BST



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