Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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08.06.2026 07:50:37

Givaudan Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
3 500,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3 108,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
2 863,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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