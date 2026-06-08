Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
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Unternehmen:
Givaudan AG
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
3 500,00 CHF
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 108,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
2 863,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Georgina Fraser
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KGV*:
-
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