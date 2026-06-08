KION GROUP Aktie

39,66EUR -0,41EUR -1,02%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.06.2026 07:33:21

KION GROUP Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 56 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
40,40 € 		Abst. Kursziel*:
11,39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,46%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

mehr Nachrichten