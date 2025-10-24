Sanofi Aktie
|87,95EUR
|1,94EUR
|2,26%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu bleibe die Bewertung mit einem 30-prozentigen Abschlag zur Branche attraktiv./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
