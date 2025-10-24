Sanofi Aktie

87,95EUR 1,94EUR 2,26%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

24.10.2025 09:31:07

Sanofi Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu bleibe die Bewertung mit einem 30-prozentigen Abschlag zur Branche attraktiv./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
88,47 € 		Abst. Kursziel*:
34,51%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
87,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,30%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

