NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und die Jahresziele bestätigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dazu bleibe die Bewertung mit einem 30-prozentigen Abschlag zur Branche attraktiv./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:16 / UTC



