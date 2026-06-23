Beiersdorf Aktie
|71,28EUR
|0,18EUR
|0,25%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem Quartalsbericht am 5. August habe sie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern mit Blick auf ein Gespräch mit dem Konzernchef und die jüngsten Branchendaten überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. In der Konsumentensparte geht sie nun von einer deutlich schwächeren Entwicklung des vergleichbaren Umsatzes als bisher sowie einer immer noch schwachen Entwicklung der Marke Nivea aus. Für 2026 und 2027 schraubte Pannuti ihre Margen- (Ebitda) und Ergebnisschätzungen (EPS) nach unten. Auf deren Basis erscheine die Aktie indes nicht teuer./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71,38 €
|
Abst. Kursziel*:
12,08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,23%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:35
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
Analysen zu Beiersdorf AG
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|71,28
|0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:24
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12:17
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|11:46
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|11:45
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|09:53
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:51
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:50
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|09:48
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:54
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:58
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:55
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:54
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|07:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07:04
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|06:42
|RWE Buy
|UBS AG
|06:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|22.06.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK