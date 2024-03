ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Es gebe viel Unsicherheit mit Blick auf Maßnahmen der Regulierungsbehörden, die Produktionsraten der 737-Max sowie die Zertifizierungen der Max 7 und Max 10, schrieb Analyst Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern täten sich viele Investoren mit der Aktie des Flugzeugbauer derzeit schwer. Bei einem Kursverlust von annähernd 30 Prozent seit Jahresbeginn werde die Aktie aber gerade mal mit dem elf-fachen des von Boeing in Aussicht gestellten Free Cashflow von zehn Milliarden Dollar gehandelt. Der Experte sieht daher eine gute Kaufgelegenheit, insbesondere bei längerfristiger Perspektive./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 18:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 18:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.