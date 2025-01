NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als von ihm und am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem sei dem Flugzeugbauer offenbar ein starker Start ins Jahr 2025 gelungen, der das Vertrauen in eine verbesserte operative Umsetzung stütze./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 23:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 23:19 / EST



