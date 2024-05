NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die Auswirkungen der Vorwürfe des US-Justizministeriums, wonach der Flugzeugbauer gegen Auflagen aus einer Vereinbarung verstoßen habe, seien noch nicht einzuschätzen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ministerium könnte sich zu einer Anklage entschließen oder die Vereinbarung aufkündigen, die Boeing bisher vor einer Strafverfolgung nach zwei tödlichen Flugzeugabstürzen bewahrt hat. Am wichtigsten für das Unternehmen blieben aber die Fortschritte im weiteren Jahresverlauf bei der Produktionssteigerung für die 737-Flugzeugfamilie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 23:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 23:43 / EDT





