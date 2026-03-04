RHI Magnesita Aktie

31,20EUR -0,40EUR -1,27%
RHI Magnesita für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360

04.03.2026 18:04:00

RHI Magnesita Sector Perform

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien der RHI Magnesita nach Jahreszahlen auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel legte der zuständige Experte Mark Fielding bei 2.850 Pence fest. Zum Vergleich: Am Mittwoch schlossen die an der Londoner Börse notierten Papiere der RHI Magnesita bei 2.780 Pence.

Als Reaktion auf die Jahresergebnisse seien die EBITA-Schätzungen nur geringfügig angepasst worden, schrieb Fielding in der am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) seien wegen höhere Finanzierungskosten leicht gesenkt worden. Der Ausblick des Managements erscheine im Vergleich zu Mitbewerbern konservativ, was aktuell aber angemessen sei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 1,98 Euro für 2026, sowie 2,99 bzw. 3,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026, sowie 2,09 bzw. 2,28 Euro für 2027 bzw. 2028.

Analysierendes Institut RBC Capital Markets

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/sto

ISIN NL0012650360 WEB https://www.rhimagnesita.com/

AFA0082 2026-03-04/18:04

Zusammenfassung: RHI Magnesita Sector Perform
Unternehmen:
RHI Magnesita 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
2 850,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
32,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
27,80 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

18:04 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
03.03.26 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.25 RHI Magnesita kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.25 RHI Magnesita kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
