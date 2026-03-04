Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben die Aktien der RHI Magnesita nach Jahreszahlen auf "Sector Perform" belassen. Das Kursziel legte der zuständige Experte Mark Fielding bei 2.850 Pence fest. Zum Vergleich: Am Mittwoch schlossen die an der Londoner Börse notierten Papiere der RHI Magnesita bei 2.780 Pence.

Als Reaktion auf die Jahresergebnisse seien die EBITA-Schätzungen nur geringfügig angepasst worden, schrieb Fielding in der am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) seien wegen höhere Finanzierungskosten leicht gesenkt worden. Der Ausblick des Managements erscheine im Vergleich zu Mitbewerbern konservativ, was aktuell aber angemessen sei.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 1,98 Euro für 2026, sowie 2,99 bzw. 3,75 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026, sowie 2,09 bzw. 2,28 Euro für 2027 bzw. 2028.

