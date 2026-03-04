Sixt Aktie

64,45EUR 2,35EUR 3,78%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

04.03.2026 16:38:10

Sixt SE St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe sich trotz eines schwierigen Umfelds robust präsentiert und einem weiteren Rekordumsatz erzielt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 signalisiere eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
65,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
64,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

