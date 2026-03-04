FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe sich trotz eines schwierigen Umfelds robust präsentiert und einem weiteren Rekordumsatz erzielt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 signalisiere eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





