Bayer Aktie

37,89EUR 0,19EUR 0,49%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

04.03.2026 20:02:09

Bayer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach der vorläufigen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs durch das zuständige US-Gericht in St. Louis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Angesichts der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Fortschreitens des juristischen Prozesses sei die Nachricht insgesamt positiv zu werten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Experte ist letztlich der Ansicht, dass die Aussicht auf eine endgültige positive Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA die überwiegende Mehrheit der Kläger dazu veranlassen dürfte, sich in den kommenden Monaten für einen Verbleib im Vergleichsverfahren zu entscheiden./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,53 € 		Abst. Kursziel*:
33,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

