NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Die Februar-Auslieferungszahlen für Flugzeuge der Max-Reihe bedeuteten ein Rekordniveau für diesen Monat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Insgesamt stabilisiere sich die Produktion weiter./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



