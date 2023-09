NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CRH von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall geht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass das Jahr 2023 für Anleger schon abgehakt ist und sie sich im Baustoffsektor jetzt schon auf 2024 konzentrieren. Für das kommende Jahr aktualisierte sie ihre Schätzungen auf ein Niveau knapp über dem Konsens. Neben Saint-Gobain und Heidelberg Materials bleibt CRH ihr "Top Pick". Jede mögliche Kursschwäche biete sich für Anleger zum Einstieg an./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 20:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.