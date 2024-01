LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der langfristige Algorithmus für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft heraus liege bei dem französischen Milchprodukthersteller derzeit bei 3 bis 5 Prozent, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht zugleich die Möglichkeit, dass Danone ihn eines Tages auf 4 bis 6 Prozent anheben könnte. Dabei verwies er unter anderem darauf, dass Danone begonnen habe, die jahrelangen Unterinvestitionen anzugehen, und nun in eine Phase der Umsatzsteigerung eintrete, die durch eine Intensivierung der Entwicklung neuer Produkte vorangetrieben werde./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 11:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 05:00 / GMT





