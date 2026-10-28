Novo Nordisk Aktie

34,24EUR -0,42EUR -1,20%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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28.10.2026 14:10:39

Novo Nordisk Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk vor dem am 3. November erwarteten Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für die wesentlichen Kennziffern des Diabetes-Spezialisten mit dem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens (durchschnittliche Analystenschätzungen). Sowohl beim bereinigten Umsatz als auch dem bereinigten operativen Gewinn des dritten Quartals liege er über dem Konsens, schrieb er. Er verwies zudem darauf, dass eine Anhebung der Jahresziele erwartet werde, was vom Konsens aber bereits weitgehend antizipiert sei./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 12:50 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
259,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 34,52 -0,40% Novo Nordisk

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12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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11:19 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
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11:03 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
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11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Danone Outperform Bernstein Research
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10:58 Danone Buy UBS AG
10:53 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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10:37 BASF Outperform Bernstein Research
10:36 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:35 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
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