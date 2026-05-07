NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Ergebnisse für das erste Quartal zeigten einen moderaten sequenziellen Rückgang des Nettovermögenswerts je Aktie, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativen Einfluss habe es durch die zum Quartalsende angepassten Bewertungen gegeben./rob/tih/bek



Die Ergebnisse von DBAN für das 1. Quartal 2026 zeigen einen moderaten sequenziellen Rückgang des NAV pro Aktie, beeinflusst durch niedrigere Bewertungs-Multiples zum Quartalsende.



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.