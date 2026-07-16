Deutsche Beteiligungs Aktie
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WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die angepasste Prognose untermauere ein schwierigeres Umfeld und eine niedrigere Bewertung des Portfolios, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Vorlage endgültiger Geschäftszahlen und weiteren Details zum ersten Halbjahr wollte der Experte seine Schätzungen aber noch nicht anpassen./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
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Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
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Analyst:
Baader Bank
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Kursziel:
30,80 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
21,40 €
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Abst. Kursziel*:
43,93%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
21,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,92%
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Analyst Name::
Gerhard Schwarz
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KGV*:
-
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