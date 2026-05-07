Deutsche Beteiligungs Aktie

25,80EUR 0,40EUR 1,57%
Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

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07.05.2026 12:56:23

Deutsche Beteiligungs Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 30,80 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Trends der Beteiligungsgruppe seien solide, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstagmorgen. Getrübt werde dies aber von niedrigen Marktbewertungen der Beteiligungen per Ende März./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:23 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
30,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,55 € 		Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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