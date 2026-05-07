MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 30,80 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Trends der Beteiligungsgruppe seien solide, schrieb Gerhard Schwarz am Donnerstagmorgen. Getrübt werde dies aber von niedrigen Marktbewertungen der Beteiligungen per Ende März./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:23 / CEST

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