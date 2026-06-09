Deutsche Euroshop Aktie
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WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
Deutsche Euroshop Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Geschäfte sorgten für stabile Dividenden, schrieb Kai Klose am Montagnachmittag. Sein Kursziel berücksichtigt etwas höhere Verbindlichkeiten. Bis 2028 gebe es allerdings keine größeren Fälligkeiten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,25 €
|
Abst. Kursziel*:
8,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
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|Deutsche Euroshop Hold
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|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|01.04.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Deutsche Euroshop Hold
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|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
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|Baader Bank
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|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|01.04.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
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Aktien in diesem Artikel
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