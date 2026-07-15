Deutsche Euroshop Aktie

18,20EUR 0,12EUR 0,66%
Deutsche Euroshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 10:38:28

Deutsche Euroshop Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien des Shoppingcenter-Investors seien ein defensiver Wert, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach einer Roadshow. Die Konsumstimmung müsse sich zwar noch erholen, das Unternehmen sei allerdings zuversichtlich für den Aufwärtstrend der Einzelhandelsumsätze./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,88%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,88%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

mehr Nachrichten