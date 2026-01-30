Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 250,20EUR -28,00EUR -2,19%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

30.01.2026 18:28:39

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte für das zweite Halbjahr von einem Nettoumsatz berichten, der etwas über dem implizierten Ausblick auf das vierte Quartal liege, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts guter Aussichten für 2026 sei der aktuelle Aktienkurs ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./rob/niw/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 850,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 248,00 € 		Abst. Kursziel*:
48,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 250,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,98%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

