WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

30.01.2026 10:34:04

Schaeffler Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Vorab-Aussagen des Autozulieferers zum Schlussquartal und Jahr 2025 seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Signale für 2026 verstärkten indes die Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10,45 € 		Abst. Kursziel*:
-40,67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-38,67%
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

