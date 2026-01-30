ING Group Aktie
|24,92EUR
|0,04EUR
|0,16%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
30.01.2026 09:55:11
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Das attraktive Wachstum der Bank spiegele sich bisher nicht im Aktienkurs wider, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,99 €
|
Abst. Kursziel*:
9,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
29.01.26
|ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu ING Group
|09:55
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|24,92
|0,16%
