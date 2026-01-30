LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

548,50EUR -0,30EUR -0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

30.01.2026 15:04:07

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH nach vorgelegten Jahreszahlen von 580 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Luxusgüterkonzern sieht Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Spielraum für anziehende Schätzungen. Im Gegensatz dazu kürzte sie leicht ihre eigene Umsatzschätzung in diesem Jahr, was vor allem mit Währungseffekten zu tun habe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
547,20 € 		Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
548,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

