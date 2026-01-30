LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH nach vorgelegten Jahreszahlen von 580 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Luxusgüterkonzern sieht Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Spielraum für anziehende Schätzungen. Im Gegensatz dazu kürzte sie leicht ihre eigene Umsatzschätzung in diesem Jahr, was vor allem mit Währungseffekten zu tun habe./rob/tih/he



