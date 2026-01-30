DWS Group Aktie

62,20EUR -1,05EUR -1,66%
DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

30.01.2026 13:01:23

DWS Group GmbHCo Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 58 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob seine Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Geschäftszahlen der Fondsgesellschaft. Sein Kursziel wurde im Xetra-Handel allerdings bereits überschritten./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
62,25 € 		Abst. Kursziel*:
2,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
62,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,89%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

