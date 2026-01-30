DWS Group Aktie
|62,20EUR
|-1,05EUR
|-1,66%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 58 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob seine Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Geschäftszahlen der Fondsgesellschaft. Sein Kursziel wurde im Xetra-Handel allerdings bereits überschritten./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62,25 €
|
Abst. Kursziel*:
2,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,89%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
