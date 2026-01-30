VINCI Aktie

121,45EUR 0,10EUR 0,08%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 15:01:32

VINCI Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 136 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Frankreich gebe es "Licht am Ende des Budget-Tunnels", schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den Plan, den Immobilienmarkt anzuschieben. Er ließ dies in seine Schätzungen für den Infrastrukturkonzern Vinci einfließen und nannte mit Saint Gobain und Rockwool auch überzeugende Profiteure im Baustoffbereich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
121,60 € 		Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
121,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten