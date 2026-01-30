VINCI Aktie
|121,45EUR
|0,10EUR
|0,08%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 136 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Frankreich gebe es "Licht am Ende des Budget-Tunnels", schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den Plan, den Immobilienmarkt anzuschieben. Er ließ dies in seine Schätzungen für den Infrastrukturkonzern Vinci einfließen und nannte mit Saint Gobain und Rockwool auch überzeugende Profiteure im Baustoffbereich./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
