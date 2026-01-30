Volvo AB Aktie
|30,52EUR
|-0,28EUR
|-0,91%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 340 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe 2025 mit einer überraschend guten Margenentwicklung sowie angehobenen Markterwartungen für Europa und Nordamerika gut zu Ende gebracht, schrieb Nick Housden in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. In Europa sollte ihm zufolge die operative Dynamik dank der Nachfrage solide ausfallen und in Nordamerika im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
350,00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
323,00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
8,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
323,00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,36%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|09:45
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30,40
|-1,30%
