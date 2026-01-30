LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alex Sloane kappte am Donnerstagabend nach den Zahlen die Ergebnisprognose für 20026 aufgrund des etwas schwächeren Wachstums der Schweizer. Im Bereich Taste & Wellbeing sei es im vierten Quartal 2025 nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.