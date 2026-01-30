ING Group Aktie
|24,89EUR
|0,01EUR
|0,04%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
30.01.2026 17:24:46
ING Group Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die niederländische Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt und die Weichen für weiteres Wachstum gestellt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 16:17 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Kaufen
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
25,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
24,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
