ING Group Aktie

24,89EUR 0,01EUR 0,04%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

30.01.2026 17:24:46

ING Group Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING von 24 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die niederländische Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt und die Weichen für weiteres Wachstum gestellt, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 16:17 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Kaufen
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
25,08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
24,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

