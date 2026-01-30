AXA Aktie
|38,38EUR
|-0,09EUR
|-0,23%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Versicherungssektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,33 €
|
Abst. Kursziel*:
23,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,76%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|10:59
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|38,35
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:05
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11:04
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:01
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|10:34
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|10:22
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10:12
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|10:02
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|09:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|ING Group Buy
|UBS AG
|09:54
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09:50
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09:33
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|09:29
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:21
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:23
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|07:20
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|SAP Buy
|UBS AG
|07:14
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets